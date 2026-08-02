Begusarai News: एनएच-31 पर हादसे में बाइक सवार जख्मी
Begusarai News: बीहट के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-31 पर रविवार को टैंकर की चपेट में आने से बछवाड़ा के निवासी अनिरूद्ध कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों ने उन्हें बेगूसराय में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना के बाद टैंकर का चालक भागने में सफल रहा।
Begusarai News: बीहट। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में देवना चौक के निकट नेशनल हाईवे-31 पर रविवार की दोपहर टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार बछवाड़ा निवासी अनिरूद्ध कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए बेगूसराय ले गये। दुर्घटना के बाद चालक टैंकर समेत भागने में सफल रहा। (नि.सं.)
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