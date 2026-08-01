Begusarai News: चेहल्लुम पर 130 जगह तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी

Begusarai News: ताजिया एवं निशान जुलूस के लिए लाइसेंस लेना जरूरीडीजे बजाने और नारेबाजी पर रोक बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। आगामी चेहल्लुम पर्व के अवसर पर 04 एवं 05 अगस्त को जिले के सभी संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील...

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। आगामी चेहल्लुम पर्व के अवसर पर 04 एवं 05 अगस्त को जिले के सभी संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, प्रमुख चौक-चौराहों तथा ताजिया जुलूस मार्गों सहित 130 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सशस्त्र बल एवं लाठी बल की संयुक्त प्रतिनियुक्ति की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 04 अगस्त 2026 को प्रातः 06:00 बजे तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर पर्व की समाप्ति तक डटे रहेंगे। जिले में विधि-व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक मनीष की ओर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन तथा आपातकालीन सेवाओं की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

ताजिया और निशान जुलूस चेहल्लुम के अवसर पर निकलने वाले सभी ताजिया एवं निशान जुलूसों के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जुलूस में कम-से-कम 20 जिम्मेदार स्थानीय स्वयंसेवकों का नाम अनुज्ञप्ति में अंकित रहेगा। वे जुलूस के अनुशासन एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। सभी जुलूस केवल पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मार्गों से ही निर्धारित समयावधि के भीतर संचालित होंगे।

प्रतिबंध और निगरानी जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान डीजे के प्रयोग, अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन, भड़काऊ नारेबाजी, आपत्तिजनक गीत-संगीत के प्रसारण तथा जबरन चंदा वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए साइबर सेनानी एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया मंचों पर अफवाह, भ्रामक संदेश अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी सामग्री के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ड्रोन निगरानी सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही दंगा निरोधी दस्ता, क्विक रिस्पांस टीम, अग्निशमन सेवा तथा चिकित्सा दलों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं जर्जर तारों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

जनता से अपील डीएम व एसपी ने आमजन से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा विधि-व्यवस्था से संबंधित सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष (06243-222835) अथवा निकटतम थाना को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पर्व के दौरान प्राप्त होने वाली सूचनाओं के त्वरित संकलन एवं समन्वय के लिए कारगिल विजय सभा भवन (ऊपरी तल), समाहरणालय परिसर, बेगूसराय में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष संख्या 06243-222835 है। नियंत्रण कक्ष का संचालन 24 घंटे तीन पालियों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडलों में भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार