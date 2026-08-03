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Begusarai News: सावन की पहली सोमवारी पर स्कार्पियो से कुचलकर एक शिवभक्त की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: खगड़िया के लिए महत्वपूर्ण... परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्प

Begusarai News: सावन की पहली सोमवारी पर स्कार्पियो से कुचलकर एक शिवभक्त की मौत

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के कुरहा के समीप एनएच -31 पर रविवार की रात तेज गति से आ रही अनियंत्रित स्कार्पियो ने सड़क पार करने के दौरान एक शिवभक्त को कुचल दिया। इससे उनकी मौत हो गई।

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घटना का विवरण

मृतक 45 वर्षीय भरत यादव खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के राजाजान का रहने वाला था। वह सुलेंद्र यादव का पुत्र था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

मौत के बाद का घटनाक्रम

सोमवार को करीब दो बजे दिन में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के साथ जा रहा उसका चचेरा भाई रौशन ने बताया कि हम और भरत यादव बाइक से पहली सोमवारी पर सहरसा स्थित बटेश्वरधाम में बाबा भोला को जल चढ़ाने के लिए निकले थे। मुंगेर से जलभरने के बाद वे लोग सहरसा जाते।

दुर्भाग्यपूर्ण घटना

दुर्भाग्य से रात होने के कारण मुंगेर जाने वाली सड़क का रास्ता भटक गये व कुरहा ढाला के समीप पहुंच गये। बाइक लगाकर खड़े थे। प्यास लगने पर भरत यादव पानी लाने के लिए पैदल ही सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से स्कार्पियो ने उन्हें कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में शव को दो बजे रात में ही लाया गया। लेकिन पोस्टमार्टम सोमवार को करीब दो बजे किया गया। इससे परिजनों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। रिपोर्टर:मनोज सहनी

सामान्य प्रश्न

दुर्घटना कब हुई?
दुर्घटना रविवार की रात को हुई।
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