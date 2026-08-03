Begusarai News: बाबा गरीबनाथ मंदिर में दिनभर रही श्रद्धालुओं की भीड़
Begusarai News: सावन मास की पहली सोमवारी पर बखरी क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर शिवलिंग पर विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की और सुख-समृद्धि की कामना की। बाबा गरीबनाथ मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ।
Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। सावन मास की प्रथम सोमवारी पर सोमवार को क्षेत्र के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित की तथा सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और लोककल्याण की कामना की। नगर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। सावन की प्रथम सोमवारी को लेकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।
दिनभर मंदिर में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। वहीं, सावन की प्रथम सोमवारी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
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