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Begusarai News: बोल बम के जयकारे से गुंजायमान रहे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नं.11, पहली सोमवारी पर चंदौर पंचायत के वनखंडी स्थान में जलाभिषेक करने जुटी श्रद्धालुओं की भीड़।

Begusarai News: बोल बम के जयकारे से गुंजायमान रहे शिवालय

Begusarai News: भगवानपुर। सावन माह की पहली सोमवारी पर बोल बम के जयकारे से शिवालय गुंजायमान रहे। चंदौर पंचायत के वनखंडी स्थान, राजघाट दहिया, औगान, भगवानपुर, मेहदौली, बसही, दामोदरपुर, पासोपुर आदि शिव मंदिर में सवेरे से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। विभिन्न शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने सिमरिया घाट से गंगाजल लेकर पैदल ही विभिन्न शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक किया। कई शिवालयों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।

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