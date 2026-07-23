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Begusarai News: साईं की रसोई टीम ने बच्चों के लिए दिए पंखे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: उमस भरी गर्मी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनहारा के बच्चों को पंखे मिलने से पढ़ाई में सहजता आई। 20 सीलिंग पंखे साईं की रसोई टीम द्वारा दिए गए। टीम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण में योगदान करने का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया जो बच्चों के भविष्य में सहायक होगी।

Begusarai News: साईं की रसोई टीम ने बच्चों के लिए दिए पंखे

Begusarai News: तेधड़ा, निज प्रतिनिधि। उमस भरी गर्मी में बच्चों ने क्लासरूम में पंखे चलता देख प्रसन्न होकर पढ़ाई की। बुधवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनहारा को 20 सीलिंग पंखे साई की रसोई टीम के द्वारा उपलब्ध कराए गए। साईं की रसोई टीम के पंकज कुमार व वैभव अग्रवाल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना ही नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याण के क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। टीम के सदस्य ज्ञान सिंह व अंकित शर्मा ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किया गया हर सहयोग समाज के विकास में निवेश के समान है।

प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने टीम साईं की रसोई के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती छात्र निरंजन कुमार सिन्हा की पहल से बच्चों को गर्मी से राहत मिली है।

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