Begusarai News: साईं की रसोई टीम ने बच्चों के लिए दिए पंखे
Begusarai News: उमस भरी गर्मी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनहारा के बच्चों को पंखे मिलने से पढ़ाई में सहजता आई। 20 सीलिंग पंखे साईं की रसोई टीम द्वारा दिए गए। टीम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण में योगदान करने का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया जो बच्चों के भविष्य में सहायक होगी।
Begusarai News: तेधड़ा, निज प्रतिनिधि। उमस भरी गर्मी में बच्चों ने क्लासरूम में पंखे चलता देख प्रसन्न होकर पढ़ाई की। बुधवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनहारा को 20 सीलिंग पंखे साई की रसोई टीम के द्वारा उपलब्ध कराए गए। साईं की रसोई टीम के पंकज कुमार व वैभव अग्रवाल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना ही नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याण के क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। टीम के सदस्य ज्ञान सिंह व अंकित शर्मा ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किया गया हर सहयोग समाज के विकास में निवेश के समान है।
प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने टीम साईं की रसोई के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती छात्र निरंजन कुमार सिन्हा की पहल से बच्चों को गर्मी से राहत मिली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।