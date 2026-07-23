Begusarai News: साईं की रसोई टीम ने बच्चों के लिए दिए पंखे

Begusarai News: तेधड़ा, निज प्रतिनिधि। उमस भरी गर्मी में बच्चों ने क्लासरूम में पंखे चलता देख प्रसन्न होकर पढ़ाई की। बुधवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनहारा को 20 सीलिंग पंखे साई की रसोई टीम के द्वारा उपलब्ध कराए गए। साईं की रसोई टीम के पंकज कुमार व वैभव अग्रवाल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना ही नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याण के क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। टीम के सदस्य ज्ञान सिंह व अंकित शर्मा ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किया गया हर सहयोग समाज के विकास में निवेश के समान है।