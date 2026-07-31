Begusarai News: लूटकांड का 28 दिन बाद भी नहीं हुआ खुलासा
Begusarai News: बरौनी के शोकहारा-दो में 3 जुलाई को सेल टैक्स के रिटायर्ड कर्मी सोहन साहू के घर में लाखों के सोने के जेवरात लूटे गए। 28 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस इस मामले में कोई सुराग नहीं ढूंढ सकी है, जिससे लोगों के बीच पुलिस की सुस्ती पर चर्चा हो रही है।
Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना क्षेत्र के शोकहारा-दो बरौनी नगर परिषद वार्ड-14 में गत 3 जुलाई की अहले सुबह सेल टैक्स के रिटायर्ड कर्मी सोहन साहू के घर में बदमाशों द्वारा लाखों के सोने के जेवरात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के 28 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिस इस मामले में कोई सुराग नहीं ढूंढ़ सकी है। आपराधिक मामलों के अनुसंधान में पुलिस की सुस्ती क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है।
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