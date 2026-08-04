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Begusarai News: बेगूसराय में स्प्रे छिड़क प्रोफेसर व अवर योजना अधिकारी के घर से नगदी समेत 40 लाख के गहने ले उड़े

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: लोहिया नगर के बाघ मोहल्ला में सोमवार रात चोरों ने एक फ्लैट में घुसकर परिजनों पर नशीला दवाई स्प्रे किया। इस वारदात में कुल आठ लाख रुपए नगद और चालीस लाख रुपए के सोने के गहने चोरी हुए। पीड़ितों में एक प्रोफेसर और एक अवर योजना अधिकारी शामिल हैं।

बेगूसराय में स्प्रे छिड़क प्रोफेसर व अवर योजना अधिकारी के घर से नगदी समेत 40 लाख के गहने ले उड़े
बेगूसराय में स्प्रे छिड़क प्रोफेसर व अवर योजना अधिकारी के घर से नगदी समेत 40 लाख के गहने ले उड़े

Begusarai News: लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघ मोहल्ला में सोमवार की देर रात एक फ्लैट के दो कमरे में चोर घुस आये। उसके बाद चोरों ने घर वालों पर नशीला दवाई स्प्रे कर नगद आठ लाख रुपए समेत 40 लख रुपए के सोने के गहने की चोरी कर ली। पीड़ितों में एक प्रोफेसर व एक अवर योजना अधिकारी का नाम शामिल है। प्रोफेसर गोविंद कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कमरे मे सोये थे। घर मे खटखट की आवाज आने पर पत्नी उठी। उसके बाद वह बेहोश हो गयी। उसकी नींद नहीं टूटी। उसके बाद गोदरेज तोड़कर उसके अंदर रखे छह लाख नगद व करीब 30 लाख रुपये के सोने के गहने की चोरी कर ली।

दूसरे कमरे मे अवर योजना अधिकारी अरविंद कुमार के घर का किवाड़ की छिटकिनी तोड़कर अंदर घुस आये। उसके बाद नगद दो लाख व दो लाख के सोने के जेवर की चोरी कर ली। घटना की सूचना पर लोहियानगर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच की

Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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