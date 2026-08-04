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Begusarai News: बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध जर्जर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मंझौल में अतिक्रमण से बूढ़ी गंडक नदी का बांया तटबंध जर्जर हो गया है। लोग बांध पर घर और बथान बना रहे हैं, जिससे तटबंध की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि विभाग का ध्यान नहीं है और बाढ़ आने पर समस्या बढ़ जाती है।

Begusarai News: बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध जर्जर

Begusarai News: मंझौल। अतिक्रमण के कारण बूढ़ी गंडक नदी का बांया तटबंध सिउरी घाट से महेशवारा तक काफी जर्जर हो गया है। लोगों ने मनमाने तरीके से बांध पर मवेशियों के बथान एवं घर बना लिए हैं। बांध पर गोबर जलाबान,मचान आदि रहने के कारण तटबंध ढहता जा रहा है। तटबंध की दुर्दशा के कारण लोगों को बांध पर चलना मुश्किल हो रहा है। लोगों के अनुसार विभाग पहले से ध्यान नहीं देता है, बाढ़ आने पर अफरातफरी मच जाती है।

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