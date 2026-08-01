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Begusarai News: छौड़ाही: सड़क जर्जर रहने से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: छौड़ाही के प्रखंड मुख्यालय में स्थित सड़क की हालत बहुत खराब है। कीचड़ और जर्जरता के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गेहूं लदे ट्रक और ट्रैक्टर दिन में कई बार इस रास्ते से गुजरते हैं। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा।

Begusarai News: छौड़ाही: सड़क जर्जर रहने से परेशानी

Begusarai News: छौड़ाही। प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सीएचसी, मनरेगा भवन व कृषि कार्यालय जाने वाली सड़क कीचड़मय व जर्जर रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि इस पथ से दिन में दर्जनों बार गेहूं लदे ट्रक व ट्रैक्टर आते-जाते रहते हैं। थोड़ी भी बारिश के बाद यह पथ चलने लायक नहीं रह जाता है। प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार यादव ने कहा कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

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