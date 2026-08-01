Begusarai News: छौड़ाही: सड़क जर्जर रहने से परेशानी
Begusarai News: छौड़ाही के प्रखंड मुख्यालय में स्थित सड़क की हालत बहुत खराब है। कीचड़ और जर्जरता के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गेहूं लदे ट्रक और ट्रैक्टर दिन में कई बार इस रास्ते से गुजरते हैं। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा।
Begusarai News: छौड़ाही। प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सीएचसी, मनरेगा भवन व कृषि कार्यालय जाने वाली सड़क कीचड़मय व जर्जर रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि इस पथ से दिन में दर्जनों बार गेहूं लदे ट्रक व ट्रैक्टर आते-जाते रहते हैं। थोड़ी भी बारिश के बाद यह पथ चलने लायक नहीं रह जाता है। प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार यादव ने कहा कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।