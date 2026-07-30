Begusarai News: गोढ़ियारी में नल-जल पाइप लीकेज पर भड़का गुस्सा

Begusarai News: सड़क जाम कर जताया विरोधगी बखरी, निज संवाददाता। नगर परिषद के वार्ड संख्या-27 स्थित गोढ़ियारी मोहल्ले में नल-जल योजना की पाइपला

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। नगर परिषद के वार्ड संख्या-27 स्थित गोढ़ियारी मोहल्ले में नल-जल योजना की पाइपलाइन में लंबे समय से हो रहे लीकेज और जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से नाराज लोगों ने गुरुवार को सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन का कारण प्रदर्शनकारियों ने लीकेज पाइप की तत्काल मरम्मत तथा गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पाइपलाइन से लगातार पानी रिसने के कारण सड़क पर जलजमाव बना रहता है। इससे राहगीरों के साथ-साथ आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई घरों में पानी घुसने की शिकायत भी सामने आई है। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि समस्या की जानकारी कई बार वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के उपसभापति को दी गई लेकिन समय पर कोई ठोस पहल नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। जलजमाव के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है।

प्रदर्शन के परिणाम आक्रोशित लोगों द्वारा सड़क जाम किए जाने से कुछ समय तक यातायात बाधित रहा और राहगीरों को फजीहत झेलनी पड़ी। सूचना मिलने पर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजू कुशवाहा मौके पर पहुंचे और लोगों को शीघ्र समस्या के समाधान का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल पाइप की मरम्मत से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक गोढ़ियारी मोहल्ले के अधिकांश लोगों को इसी तरह परेशानी झेलनी पड़ेगी। रिपोर्टर:अमित परमार