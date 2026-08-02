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Begusarai News: पश्चिमी गुमटी बना लोगों के लिए खतरा का सबब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी जंक्शन के निकट पश्चमी गुमटी 7 बी पर रात 10 बजे के बाद सन्नाटा पसरा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। गुमटी के बंद रहने के कारण राहगीरों को अनहोनी का खतरा है। स्थानीय निवासियों ने रेलवे प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है।

Begusarai News: पश्चिमी गुमटी बना लोगों के लिए खतरा का सबब

Begusarai News: बरौनी। बरौनी जंक्शन के निकट स्थित पश्चमी गुमटी 7 बी स्थानीय लोगों के लिए खतरा का सबब बना है।दिन में तो गुमटी के निकट लोगों की भीड़ बनी रहती है।लेकिन रात 10 बजे के बाद गुमटी पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है। ऐसी सूरत में गुमटी के प्रायः बंद रहने से उक्त रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों में अनहोनी घटना को लेकर भय की स्थिति बनी रहती है। मंजीत पाठक,शिवशंकर झा,मोहित कुमार,देबू यादव आदि ने उक्त रेलवे गुमटी पर रेल प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।

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