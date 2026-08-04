Begusarai News: एसपी ने रतनपुर थाना का निरीक्षण किया
Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। एसपी मनीष मंगलवार को एसपी मनीष मंगलवार को रतनपुर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना के विभिन्न पंजियों, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क व हवालात की जानकारी ली। लंबित...
Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। एसपी मनीष मंगलवार को रतनपुर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना के विभिन्न पंजियों, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क व हवालात की जानकारी ली। लंबित मामलों विशेषकर गंभीर अपराधकी समीक्षा करते हुए अनुसंधानकर्ताओं को त्वरित निष्पादन करने का सख्त निर्देश, अवैध शराब, मादक पदार्थों पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाने, सघन वाहन चेकिंग करने व थाना पर आने वाले पीड़ित तथा आम जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यहवार करने का आदेश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष मौजूद थे।
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