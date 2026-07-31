Begusarai News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की डंडारी इकाई का पुनर्गठन
Begusarai News: विकास बने नगर अध्यक्ष एवं दिवेश बने नगर मंत्रीई का पुनर्गठन डिग्री कॉलेज डंडारी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डंडारी इकाई का पुनर्गठन डिग्री कॉलेज डंडारी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी परिषद की रीति-नीति, सिद्धांतों तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भूमिका से विस्तार से अवगत कराया गया।
पुनर्गठन प्रक्रिया
पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व एबीवीपी डंडारी के पूर्व नगर अध्यक्ष वसंत कुमार ने पुरानी इकाई को विधिवत भंग करने की घोषणा की तत्पश्चात एबीवीपी उत्तर बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दयानिधान गिरि ने कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और युवाओं में देशभक्ति व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने वाली एक अविरल धारा है। डंडारी इकाई के इस पुनर्गठन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।
नवीन कार्यकारिणी
सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर विकाश कुमार को नगर अध्यक्ष तथा दिवेश को नगर मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही पंकज कुमार एवं हर्ष कुमार को नगर उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि अनीश कुमार सिंह, शुभम कुमार झा एवं विशाल कुमार को नगर सह मंत्री का दायित्व सौंपा गया। वित्तीय व्यवस्था और संगठनात्मक कार्यों के प्रबंधन हेतु रूपेश कुमार को नगर कोषाध्यक्ष तथा नीरज कुमार को कार्यालय मंत्री मनोनित किया गया। प्रचार-प्रसार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संगठन की आवाज बुलंद करने के लिए निकेश झा को मीडिया संयोजक और आकाशदीप कुमार को सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, खेल, कला और प्रतियोगितात्मक तैयारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगठन के विभिन्न आयामों के संयोजकों का भी मनोयन किया गया। इसमें कुंदन कुमार एवं राकेश कुमार को एसएफएस संयोजक, अमन कुमार को खेलो भारत संयोजक, सुजीत कुमार को राष्ट्रीय कला मंच संयोजक, अमरजीत कुमार को स्वाध्याय मंडल संयोजक तथा प्रवीण कुमार को प्रतियोगी छात्र कार्य प्रमुख बनाया गया। वहीं संगठन के जमीनी कार्यों को गति देने के लिए रमन कुमार, ऋतिक रौशन, सौरव गुप्ता, ज्योतिष कुमार एवं प्रियांशु कुमार को नगर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
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