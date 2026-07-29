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Begusarai News: कलश विसर्जन के साथ ही अष्टयाम यज्ञ का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: खोदावंदपुर के दौलतपुर पंचायत के चलकी राम जानकी ठाकुरबाड़ी में अष्टयाम यज्ञ का समापन कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। यह कार्यक्रम महंत राम लखन दास जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कई स्थानीय शिक्षकों और ग्रामीणों ने भाग लिया।

Begusarai News: कलश विसर्जन के साथ ही अष्टयाम यज्ञ का समापन

Begusarai News: खोदावंदपुर, निज संवाददाता। दौलतपुर पंचायत के चलकी राम जानकी ठाकुरबाड़ी में मंगलवार से कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू अष्टयाम यज्ञ का समापन बुधवार को किया गया। कलश विसर्जन शोभा यात्रा के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। महंत राम लखन दास जी नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवानिवृत शिक्षक राम कृष्ण पोद्दार,राजेंद्र महतो, राम स्वरूप पासवान, रामचंद्र पंडित, राम जीवन पंडित, हीरा महतो, डॉ संजीव कुमार भारती, अरुण कुमार, देवेंद्र महतो, गोपाल पासवान, श्याम सुंदर शर्मा, संजीत कुमार, रघुवर दास आदि ग्रामीणों की भूमिका महत्वपूर्ण रही

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