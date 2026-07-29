Begusarai News: कलश विसर्जन के साथ ही अष्टयाम यज्ञ का समापन
Begusarai News: खोदावंदपुर के दौलतपुर पंचायत के चलकी राम जानकी ठाकुरबाड़ी में अष्टयाम यज्ञ का समापन कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। यह कार्यक्रम महंत राम लखन दास जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कई स्थानीय शिक्षकों और ग्रामीणों ने भाग लिया।
Begusarai News: खोदावंदपुर, निज संवाददाता। दौलतपुर पंचायत के चलकी राम जानकी ठाकुरबाड़ी में मंगलवार से कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू अष्टयाम यज्ञ का समापन बुधवार को किया गया। कलश विसर्जन शोभा यात्रा के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। महंत राम लखन दास जी नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवानिवृत शिक्षक राम कृष्ण पोद्दार,राजेंद्र महतो, राम स्वरूप पासवान, रामचंद्र पंडित, राम जीवन पंडित, हीरा महतो, डॉ संजीव कुमार भारती, अरुण कुमार, देवेंद्र महतो, गोपाल पासवान, श्याम सुंदर शर्मा, संजीत कुमार, रघुवर दास आदि ग्रामीणों की भूमिका महत्वपूर्ण रही
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।