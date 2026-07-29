Begusarai News: सभी थानों व ओपी में स्थापित सीसीटीवी कैमरे होंगे चालू: जिलाधिकारी

Begusarai News: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को जिला राजस्व शाखा की मासिक समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिया निर्देश

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिलाधिकारी ने सभी थानों एवं ओपी में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की नियमित कार्यशीलता सुनिश्चित करने तथा खराब कैमरों को अविलंब ठीक कराने का निर्देश दिया। वहीं सभी अंचलाधिकारियों, अनुमंडल अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध खनन, शराबबंदी तथा जन शिकायतों से संबंधित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।

बैठक की समीक्षा डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान पारदर्शी, संवेदनशील एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला राजस्व शाखा की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से अवैध खनन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई तक कुल 307 छापेमारी की गई। आठ प्राथमिकी दर्ज की गईं। 52 वाहनों को जब्त किया गया तथा 53.86 लाख रुपये की दंड राशि की वसूली की गई। उत्पाद विभाग की समीक्षा में जानकारी दी गई कि 24 जुलाई 2026 तक जिले में 14,804 छापेमारी की गई। इसमें 1,555 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 75,728.34 लीटर देसी एवं विदेशी शराब जब्त की गई।

सरकारी निर्देश साथ ही नीलामी योग्य 165 वाहनों के मूल्यांकन एवं शीघ्र नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त भूमि विवाद निवारण बैठकों में प्राप्त 304 मामलों में से 151 का निष्पादन समीक्षा के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन भू-समाधान पोर्टल पर प्राप्त कुल 2,742 आवेदनों में से 2,434 मामलों का अंतिम निष्पादन किया जा चुका है जबकि 187 मामलों का प्रारंभिक निष्पादन प्रक्रियाधीन है। जून 2026 के दौरान प्रत्येक शनिवार को आयोजित संयुक्त भूमि विवाद निवारण बैठकों में प्राप्त 304 मामलों में से 151 का निष्पादन किया गया। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त 96 मामलों में से 64 का निष्पादन कर अतिक्रमण हटाया गया। कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की समीक्षा में बताया गया कि प्राथमिकता सूची में शामिल 175 कब्रिस्तानों में से 170 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष स्थलों पर कार्य प्रगति पर है।

ट्रैफिक और स्वास्थ्य व्यवस्था अवैध पार्किंग के विरुद्ध 1,684 वाहनों से 67 लाख 28 हजार 284 के जुर्माना की वसूली बैठक में भू-समाधान, भूमि विवाद, लोक भूमि अतिक्रमण, कब्रिस्तान घेराबंदी, अवैध खनन, मद्य निषेध एवं उत्पाद, नीलाम पत्र, परिवहन, अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालयों में लंबित मामलों, विधि-व्यवस्था तथा जन शिकायतों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग की समीक्षा में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 1,684 वाहनों से 67,28,284 रुपये का शमन शुल्क वसूल किए जाने की जानकारी दी गई। लंबित 279 हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को आवश्यक निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाएं नीलाम पत्र शाखा की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दर्ज 17,472 मामलों में से 777 मामलों का निष्पादन करते हुए 12 लाख 56 हजार 453 रुपये की वसूली की गई है। साथ ही विभिन्न थानों में लंबित 1,260 बॉडी वारंट एवं 59 डिस्ट्रेस वारंट के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। अनुमंडल अधिकारी न्यायालयों में लंबित 2,115 मामलों में से जून माह के दौरान 329 मामलों का निष्पादन किया गया। विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान गंभीर आपराधिक मामलों में 522 अजमानतीय वारंट एवं 135 कुर्की-जब्ती वारंट के तामिला की जानकारी दी गई। जन शिकायतों की समीक्षा में बताया गया कि पोर्टल पर प्राप्त 2,630 आवेदनों में से 1,311 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक में अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिषेक कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूजा प्रीतम सहित अन्य थे। बाबा हरिगिरि धाम श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी सिमरिया घाट एवं झमटिया घाट से बाबा हरिगिरि धाम तक कांवरिया मार्गों पर संकेतक, बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा बलों की तैनाती श्रावण मास का शुभारंभ 30 जुलाई से होगा तथा मेला 28 अगस्त 2026 तक संचालित रहेगा भीड़ नियंत्रण के लिए प्रमुख स्थलों पर ड्रॉप गेट एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था

मेला आयोजन की तैयारी बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। आगामी श्रावण मास के अवसर पर आयोजित होने वाले बाबा हरिगिरि धाम श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में डीएम एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए मेला अवधि के दौरान विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। श्रावण मास का शुभारंभ 30 जुलाई से होगा तथा मेला 28 अगस्त 2026 तक संचालित रहेगा। मेले का उद्घाटन 30 जुलाई को किया जाएगा। मेला अवधि के दौरान 03, 10, 17 एवं 24 अगस्त को चार सोमवारी पड़ेंगी। विशेषकर अंतिम दो सोमवारी को लगभग दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं एवं काँवरियों के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा एवं सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए सिमरिया घाट एवं झमटिया घाट से बाबा हरिगिरि धाम तक निर्धारित कांवरिया मार्गों पर आवश्यक संकेतक, बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। संपूर्ण मार्ग पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन सुचारु एवं सुरक्षित बना रहे।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार एवं प्रवेश व्यवस्था मेला परिसर में 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित रहेगा। तीन पालियों में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। खोए हुए बच्चों एवं व्यक्तियों की सहायता के लिए पृथक गुमशुदा तलाश केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी जिम्मेदारी गढ़पुरा के अंचल अधिकारी लवकुश कुमार को सौंपी गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रमुख स्थलों पर ड्रॉप गेट एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार एवं प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल उपलब्ध रहेंगे। पीएचईडी द्वारा शुद्ध पेयजल, अस्थायी शौचालय एवं जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद द्वारा नियमित साफ-सफाई कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे चिकित्सा दल, एम्बुलेंस एवं आवश्यक दवाओं की व्यवस्था रहेगी। अग्निशमन विभाग की टीम एवं अग्निशामक वाहन भी मेला अवधि में तैनात रहेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था के उपाय मार्गों पर बाइक सवार पुलिस गश्ती दल लगातार भ्रमण करेंगे कांवरिया मार्ग, सिमरिया धाम, झमटिया घाट, साहेबपुर कमाल एवं बाबा हरिगिरि धाम क्षेत्र की निगरानी के लिए वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न मार्गों पर बाइक सवार पुलिस गश्ती दल लगातार भ्रमण करेंगे तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मेला के सफल संचालन एवं समन्वय के लिए उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्त्ता बृजकिशोर चौधरी तथा अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) महेश्वर प्रसाद सिंह को विभिन्न क्षेत्रों का वरीय प्रभार सौंपा गया है। अनुमंडल अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी बखरी संपूर्ण मेला क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

आगामी मेले की प्राथमिकता मेला अवधि में सतर्कता बनाए रखने का निर्देश डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि बाबा हरिगिरि धाम श्रावणी मेला जिले की आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण आयोजन है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं शांतिपूर्ण जलाभिषेक सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने तथा मेला अवधि में सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने, निर्धारित कांवरिया मार्गों का उपयोग करने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

श्रद्धालुओं के लिए निर्देश संयम एवं अनुशासन के साथ बाबा हरिगिरि धाम में जलाभिषेक करें जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे संयम एवं अनुशासन के साथ बाबा हरिगिरि धाम में जलाभिषेक करें किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर निकटस्थ दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अथवा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। प्रशासन द्वारा सुरक्षित, व्यवस्थित एवं श्रद्धामय वातावरण में श्रावणी मेले के सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार