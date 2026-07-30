Begusarai News: शिक्षकेत्तर कर्मियों का हड़ताल चौथे दिन जारी
Begusarai News: आरसीएस महाविद्यालय मंझौल में शिक्षकेत्तर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। कर्मियों ने तीन मांगों को लेकर धरना दिया है, जिसमें प्रधान सहायक दीपक कुमार, अमरजीत, रंजन और सुनीत समेत अन्य कर्मी शामिल हैं।
Begusarai News: मंझौल। आरसीएस कॉलेज मंझौल में महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों का तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन गुरुवार को जारी रहा। कॉलेज में धरना स्थल पर प्रधान सहायक दीपक कुमार अमरजीत,रंजन,सुनीत समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।
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