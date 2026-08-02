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Begusarai News: बरौनी बाजारों में सजीं राखी की दुकानें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के बाजारों में रक्षाबंधन पर्व के लिए राखी की दुकानें सज चुकी हैं। बच्चों के लिए विशेषकर कार्टन वाली राखियां आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं। इस साल वूडन, टेडी, लाइट वाली राखियों का भी क्रेज है। राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली और अहमदाबाद की मशहूर राखियां दुकानों पर उपलब्ध हैं।

Begusarai News: बरौनी बाजारों में सजीं राखी की दुकानें

Begusarai News: बरौनी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बरौनी के बाजारों में अभी से ही राखी की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। बच्चों के बीच कार्टन वाली राखियां आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं। इस बार वूडन व टेडी, स्टोन, मोती गुथी राखी, लाइट वाली राखी का क्रेज दिख रहा है। राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद की प्रचलित राखियां भी दुकानों में उपलब्ध हैं। दीनदयाल रोड के दुकानदार रंजीत कुमार ने बताया कि अलवर राजस्थान की लंबा राखी, डोरी मोती, स्टोन, गोल्ड, सिल्वर रंग की फैंसी राखियां सूरत गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से लाइट वाली व घड़ी कार्टन, फोम सहित विविध प्रकार के कार्टन बनी राखियां व कोलकाता से ऊन वाली राखियों का भी स्टॉक उपलब्ध है।

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