Begusarai News: संवेदक कर्मियों से ली जा रही है मदद
Begusarai News: बरौनी जंक्शन पर सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलकर्मियों ने संवेदक कर्मियों के साथ मिलकर सहयोग किया है। इसमें सफाईकर्मी और ट्रेनों में पानी भरने वाले कर्मियों को शामिल किया गया है। ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए समन्वय बनाए रखा जा रहा है।
Begusarai News: बरौनी। बरौनी जंक्शन पर सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने से सहयोग को लेकर रेलकर्मियों द्वारा संवेदक कर्मियों से समन्वय बनाया गया है। इसमें सफाईकर्मी, ट्रेनों में पानी भरने वाले कर्मियों सहित अन्य कर्मी को भी शामिल किया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर लोकेश प्रसाद साव ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कर्मियों से समन्वय बना कर कार्य किया जा रहा है।
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