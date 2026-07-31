Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: संवेदक कर्मियों से ली जा रही है मदद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बरौनी जंक्शन पर सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलकर्मियों ने संवेदक कर्मियों के साथ मिलकर सहयोग किया है। इसमें सफाईकर्मी और ट्रेनों में पानी भरने वाले कर्मियों को शामिल किया गया है। ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

Begusarai News: संवेदक कर्मियों से ली जा रही है मदद

Begusarai News: बरौनी। बरौनी जंक्शन पर सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने से सहयोग को लेकर रेलकर्मियों द्वारा संवेदक कर्मियों से समन्वय बनाया गया है। इसमें सफाईकर्मी, ट्रेनों में पानी भरने वाले कर्मियों सहित अन्य कर्मी को भी शामिल किया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर लोकेश प्रसाद साव ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कर्मियों से समन्वय बना कर कार्य किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:कांवरियों की भीड़ से बरौनी जंक्शन गुलजार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।