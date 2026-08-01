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Begusarai News: स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी बेहतर बनेगा समाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुई परिचर्चा... इसमें शिक्षकों ने अपने एक साल के कार्यकाल के खट्टे-मीठे अनुभव साझा किए। अधिकतर वक्ताओं का कहना

Begusarai News: स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी बेहतर बनेगा समाज

Begusarai News: वीरपुर, निज संवाददाता। प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीआरसी में शनिवार को गुणवत्ता शिक्षा पर परिचर्चा आयोजित हुई। इसमें शिक्षकों ने अपने एक साल के कार्यकाल के खट्टे-मीठे अनुभव साझा किए। अधिकतर वक्ताओं का कहना था कि विद्यालय प्रधान का पद काफी चुनौतीपूर्ण है। बड़ी जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व भरा काम है। इसे बेहतर तरीके से संचालित करने की कला जिस प्रधान में होती है,वह विद्यालय को गुणवत्ता शिक्षा की ऊंचाई तक ले जाता है।

अभिभावकों से निवेदन

एचएम और एचटी ने सहकर्मी शिक्षकों से विद्यालयों में खुशनुमा शैक्षणिक माहौल बनाने में सहयोग की अपील की। साथ ही अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने का अनुरोध किया। खासकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बेहतर करने में सहयोग का आह्वान किया।

कार्यक्रम की प्रशंसा

कार्यक्रम में बीईओ का प्रभार लेने पर पंचायती राज अधिकारी अभिषेक प्रभाकर का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर स्तर पर काम करेंगे और प्रधान का सहयोग करेंगे। विद्यालय प्रधान स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तभी समाज भी बेहतर होगा। कार्यक्रम का संचालन एचएम सुकुमार सहनी ने किया। मौके पर एचएम सुमन कुमार,शंकर महतो,मनोज झा,सहदेव किशोर,रंजन झा,राजीव कुमार,एचटी प्रभाकर गौतम,रितेश कुमार,बसंत कुमार,संदीप कुमार,कविता कुमारी,मणिशंकर कुमार,गौतम सहनी,सहायक लेखापाल चंदन कुमार आदि मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा पर चर्चा करना और विद्यालय प्रधानों के अनुभव साझा करना था।
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