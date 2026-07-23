Begusarai News: स्कूलों में हो रहा घटिया चावल से बना भोजन की सप्लाई
Begusarai News: स्कूलों में हो रहा घटिया चावल से बना भोजन की सप्लाईतेघड़ा, निज प्रतिनिधि।एकता शक्ति फाउंडेशन के द्वारा विद्यालय में चलाए जा रहे हैं मध्यान भोजन योजना के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनहारा में मध्यान...
Begusarai News: तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। एकता शक्ति फाउंडेशन के द्वारा विद्यालय में चलाए जा रहे हैं मध्यान भोजन योजना के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनहारा में मध्यान भोजन उपलब्ध कराने के दौरान बनाए गए चावल की क्वालिटी निम्न स्तर को देखकर दिशा समिति के सदस्य कृष्णनंदन सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है।
गुणवत्ता की समस्या
कृष्णनंदन सिंह ने बताया कि बुधवार को निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनहारा में मध्यान भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। इसमें चावल और छोला दिया जा रहा था। लेकिन चावल अत्यधिक निम्न स्तर की थी। घटिया चावल का भात को छात्र खाना पसंद नहीं कर रहे थे। इससे वे गुस्सा होते हुए एचएम को बुलाकर फटकार लगाते हुए कहा कि अच्छा मध्यान भोजन एनजीओ के द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो इसकी शिकायत प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सहित जिला अधिकारी को करें। मौके पर ग्रामीणों ने भी कहा कि लगातार ऐसे ही घटिया खाना का सप्लाई किया जाता है। शिक्षकों ने बताया कि भोजन देने वाले लोगों को कहा जाता हे तो वे भी यही कहते हैं कि लेना हे तो लें नहीं तो वे जा रहे हैं। शिक्षकों की विवशता है कि जेसे एनजीओ द्वारा दी जा रही है वैसे ले लिया जाता है। कई छात्रों ने बताया कि अधिकर छात्र भोजन तो ले लेते ळैं, लेकिन खाने के बजाय वे फेंक देते हैं।
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