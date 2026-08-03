Begusarai News: जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन का निर्देश
Begusarai News: बेगूसराय में सोमवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें नागरिकों ने भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, और अन्य जनहित संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 20 आवेदन प्रस्तुत किए। डीएम ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और आवेदनकर्ताओं को प्रगति से अवगत रखने के लिए कहा।
Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जनता दरबार में कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, अतिक्रमण, राजस्व प्रशासन से संबंधित मामलों के अलावा विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल थीं। डीएम ने सभी आवेदनों का क्रमवार अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित आवेदकों को उनके मामलों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी, लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
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