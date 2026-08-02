Begusarai News: जनता दरबार में पांच मामलों की सुनवाई
Begusarai News: वीरपुर में शनिवार को अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहाँ नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। सीओ भाई बीरेंद्र ने बताया कि कुल पाँच मामलों की सुनवाई की गई। तीन मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष दो मामलों में निर्णय अभिलेखों की सत्यापन और स्थल निरीक्षण के बाद लिया जाएगा।
Begusarai News: वीरपुर। अंचल कार्यालय वीरपुर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जनता की समस्याएं सुनी गईं। सीओ भाई बीरेंद्र ने बताया कि कुल पांच मामलों की सुनवाई हुई। आपसी समझौते व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीन मामलों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। शेष दो मामलों में अभिलेखों के सत्यापन और स्थल निरीक्षण के बाद निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।