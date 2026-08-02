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Begusarai News: जनता दरबार में पांच मामलों की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: वीरपुर में शनिवार को अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहाँ नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। सीओ भाई बीरेंद्र ने बताया कि कुल पाँच मामलों की सुनवाई की गई। तीन मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष दो मामलों में निर्णय अभिलेखों की सत्यापन और स्थल निरीक्षण के बाद लिया जाएगा।

Begusarai News: जनता दरबार में पांच मामलों की सुनवाई

Begusarai News: वीरपुर। अंचल कार्यालय वीरपुर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जनता की समस्याएं सुनी गईं। सीओ भाई बीरेंद्र ने बताया कि कुल पांच मामलों की सुनवाई हुई। आपसी समझौते व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीन मामलों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। शेष दो मामलों में अभिलेखों के सत्यापन और स्थल निरीक्षण के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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