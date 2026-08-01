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Begusarai News: जनता दरबार में हुई पांच मामलों की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: वीरपुर के अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस दौरान जनता की समस्याएं सुनी गईं, जिसमें कुल पांच मामलों की सुनवाई हुई। तीन मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि दो मामलों का निर्णय अभिलेखों के सत्यापन और स्थल निरीक्षण के बाद लिया जाएगा।

Begusarai News: जनता दरबार में हुई पांच मामलों की सुनवाई

Begusarai News: वीरपुर। अंचल कार्यालय वीरपुर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जनता की समस्याएं सुनी गईं। सीओ भाई बीरेंद्र ने बताया कि कुल पांच मामलों की सुनवाई हुई। आपसी समझौते व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीन मामलों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। शेष दो मामलों में अभिलेखों के सत्यापन और स्थल निरीक्षण के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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