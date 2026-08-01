Begusarai News: जनता दरबार में भूमि विवाद के 14 मामलों की सुनवाई
Begusarai News: नावकोठी में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 12 पुराने और 2 नए भूमि विवादों की सुनवाई हुई। एक मामले का निष्पादन हुआ, और एक विवाद की सरकारी मापी कराने का निर्देश दिया गया। आगामी सुनवाई के लिए 13 मामले आगे बढ़ाए गए। अंचलाधिकारी व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की गई।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। अंचल क्षेत्र के विभिन्न राजस्व ग्रामों में लंबित भूमि विवादों के निष्पादन को लेकर शनिवार को नावकोठी अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पुराने लंबित 12 मामलों के साथ दो नए भूमि विवाद दर्ज किए गए। कुल 14 मामलों पर सुनवाई हुई और एक मामले का निष्पादन किया गया। नावकोठी निवासी अनिता देवी एवं संजीत महतो के बीच चल रहे भूमि विवाद की सुनवाई के बाद अंचलाधिकारी ने विवादित भूमि की सरकारी मापी कराने का निर्देश दिया। वहीं महेशवाड़ा निवासी अजय कुमार एवं सीताराम सदा तथा डफरपुर पंचायत के अब्बूपुर-छतौना निवासी अरुण महतो एवं नरेश सिंह के बीच रैयती भूमि विवाद के दो नए मामले दर्ज किए गए।
दोनों पक्षों को अगली निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जनता दरबार के बाद कुल 13 भूमि विवाद के मामले लंबित रह गए जिनकी सुनवाई आगामी तिथियों में की जाएगी। इस दौरान अंचलाधिकारी मुकेश कुमार, राजस्व अधिकारी लवली कुमारी, थानाध्यक्ष मो. फिरदौस, कार्यपालक सहायक गोपाल कुमार आदि थे।
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