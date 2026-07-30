Begusarai News: हाईमास्ट लाइट नहीं लगने से लोगों में आक्रोश

Begusarai News: बीहट नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट योजना में अनियमितता से रोषक्रोश देखा जा रहा है। समाजसेवी लाल बहादुर महतो, शिवजी कुमार, सुधीर सिंह आदि का कहना है कि प्रत्येक पोल पर अभी भी लाइट नहीं लगी है।...

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बीहट नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट योजना के तहत हर गली के पोल पर लाइट नहीं लगने से लोगो में आक्रोश देखा जा रहा है। समाजसेवी लाल बहादुर महतो, शिवजी कुमार, सुधीर सिंह आदि का कहना है कि प्रत्येक पोल पर अभी भी लाइट नहीं लगी है। खासकर घनी आबादी वाले मोहल्ले में पोल पर लाइट नहीं लगने से लोगों में काफी नाराजगी है।

समाजसेवियों की राय समाजसेवी दानिश महबूब ने कहा कि करीब 30 फीसदी मोहल्लों में अभी भी अंधेरा है। गढ़हरा वार्ड नं. 18 में लगी हाईमास्ट लाइट खराब है। एक साल पहले लगी हाईमास्ट लाइट देखरेख के अभाव में खराब पड़ी है। नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। शहर के अधिकांश मोहल्लों और चौक-चौराहों पर पर्याप्त रोशनी की सुविधा नहीं है।

नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों का बयान नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों के अनुसार अभी भी ऩगर परिषद क्षेत्र के करीब 30 फीसदी मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है जबकि 20 फीसदी प्रमुख स्थानों पर हाईमास्ट लाइट की आवश्यकता है। बरसात के मौसम में अंधेरे के कारण आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंताएँ वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता दानिश महबूब ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित हाईमास्ट लाइट दिन में भी जलती रहती है। इससे बिजली की फिजूलखर्ची हो रही है। नगर परिषद पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। नगर परिषद प्रशासन को इसके टाइमर सिस्टम की तकनीकी खराबी जल्द सुधार करवाने की जरूरत है।