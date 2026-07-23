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Begusarai News: बेगूसराय में उग्र छात्रों व पुलिस के बीच तीखी झड़प, पुलिस के उपर ईंट फेंकने का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई घायल हुए। छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन कुछ छात्र वहीं डटे रहे और पुलिस के खिलाफ नारेंबाज़ी की।

बेगूसराय में उग्र छात्रों व पुलिस के बीच तीखी झड़प, पुलिस के उपर ईंट फेंकने का वीडियो वायरल
बेगूसराय में उग्र छात्रों व पुलिस के बीच तीखी झड़प, पुलिस के उपर ईंट फेंकने का वीडियो वायरल

Begusarai News: बेगूसराय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एवं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के संयुक्त बैनर तले संसद मार्च के दौरान निर्दोष छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समीप आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

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प्रदर्शन का नेतृत्व

यह प्रदर्शन जीडी कॉलेज से एआईएसएफ जिला सचिव सत्यम भारद्वाज एवं एआईवाईएफ जिला सचिव धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गगनभेदी नारों के साथ जिला समाहरणालय की ओर मार्च किया। जुलूस के दौरान छात्रों के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दो के गगनभेदी नारों से शहर गूंजता रहा। कलेक्ट्रेट के समीप प्रदर्शन ठीकठाक चल रहा था।

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वार्ता और कार्रवाई की मांग

एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव ने छात्रों से कहा कि जिस उदेश्य के लिए हमलोग प्रदर्शन करने आये हैं। डीएम ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है। पांच सदस्यी टीम डीएम से वार्ता कर अमनी हमजा ने छात्रों से कहा कि उनकी मांगों को डीएम ने केंद्र व बिहार सरकार को भेजने का आश्वसन दिया है। दोषी पुलिस कर्मियों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई की मांग, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, नीट समेत विभिन्न परीक्षा में पारदर्शी लाने समेत अन्य मांगों से अगवत कराया गया। इसलिए यह धरना अब समाप्त की जाती है। लेकिन छात्र नेता के इस आह्वान को सुन उनके साथ आये छात्र झंडा बैनर के साथ लौट गये। लेकिन एक चौथाई छात्र समाहरणालय के समीप डटे रहे व विरोध प्रदर्शन करते रहे।

पुलिस से टकराव

उसके बाद छात्रों की ओर से अधिकारी व पुलिस कर्मियों पर ईंट, खाली प्लास्टिक की बोतलें फेंकने लगे। इससे दो पत्रकार व कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गये। सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडेय ने छात्रों को समझाया कि आपलोगों का प्रदर्शन का समय सीमा समाप्त हो गया है। इसलिए यह क्षेत्र अब प्रतिबंधित घोषित किया जाता है। आपलोग इस एरिया को खाली कर दें। लेकिन छात्रों ने पुलिस प्रशासन की एक भी बात नहीं मानी। उसके बाद छात्रों ने कलेक्ट्रेट के समीप सरकारी हॉडिंग को फाड़ कर नीचे फेंक दिया गया। पुलिस प्रशासन के लाख अनुरोध के बाद भी छात्र अपनी जिद पर डटे रहे तो पुलिस ने बल पूर्वक प्रयोग किया। छात्रों को खदेड़ा गया। लाठियां भी चलाई ताकि छात्र डर से भाग जाये। लेकिन छात्र पुलिस के साथ भीड़ गये। कुछ देर के लिए छात्र व पुलिस कर्मियों के बीच झड़पें भी हुई।

प्रदर्शन खत्म करने का प्रयास

करीब तीन बजे के आसपास एसडीओ कार्यालय की ओर से दर्जनों छात्र आये व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उसके बाद भी अनुरोध किया कि प्रदर्शन का समय खत्म हो गया है। आप लोग लौट जाएं। लेकिन छात्र पुलिस के साथी भीड़ गये। जब पुलिस ने लाठियों चलाई तो छात्र पूरब दिशा की ओर भागे। इसी बीच दर्जनों छात्र गांधी स्टेडियम में घुसकर नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे ही छात्रों में से कई छात्रों ने स्टेडियम के अंदर रखे ईंट को बरसाने लगे। एक छात्र का पुलिस पर ईंट फेंकने का वीडियो वायरल हो गया। भागते समय कई छात्र पोखरिया की तरफ भागे। इनमें से पुलिस ने खदेड़कर एक छात्र को दबोच लिया। उसके पकड़ पुलिस ला रही थी कि स्टेडियम के अंदर छिपे कुछ छात्रों ने छात्र को पकड़ ले जा रही पुलिस पर ईंट से हमला कर दिया। संयोग था कि वह ईंट पुलिस को न लगकर पुलिस हिरासत में आये छात्र के सिर पर ही लग गया। इससे वह लहुलुहान हो गया। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया तो पोखरिया स्थित एक निजी क्लीनिक में इलाज कराया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रों ने किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया?
छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
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