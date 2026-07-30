Begusarai News: बलिया में सफाईकर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना
Begusarai News: संघ के प्रतिनिधियों ने कार्यपालक अधिकारी को 10 सूत्री मांगपत्र सौंपाज्य सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बलिया नगर परिषद परिसर में धरना-प्रदर्शन...
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बलिया नगर परिषद परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने कार्यपालक अधिकारी को 10 सूत्री मांगपत्र सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
मांगपत्र में प्रमुख मुद्दे
मांगपत्र में सफाई कार्य में ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मियों की स्थायी बहाली करने, ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगाने तथा मृतक सफाईकर्मियों के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गयी। इसके अलावा सफाईकर्मियों का जीवन बीमा कराने, ईपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने, सरकारी छुट्टियों का लाभ देने, न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित करने की भी मांग की गयी।
अन्य महत्वपूर्ण मांगें
संघ ने समान कार्य के लिये समान वेतन लागू करने, सभी सफाई कर्मियों को नगर परिषद कर्मचारी का पहचान पत्र जारी करने तथा कार्य के दौरान जूता, वर्दी, दस्ताना और मास्क जैसी सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गयी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
संगठन की उपस्थिति
मौके पर संघ के नगर अध्यक्ष प्रकाश मल्लिक, एक्टू प्रखंड अध्यक्ष इन्द्रेव राम, राजेन्द्र मल्लिक, बलजीत मल्लिक, पंकज मल्लिक, पप्पू राउत, माला देवी, सीता देवी, बबलू मल्लिक आदि थे।
सामान्य प्रश्न
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