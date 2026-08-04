Begusarai News: मांगों को लेकर सफाईकर्मीयों की हड़ताल जारी

Begusarai News: मांगों को लेकर सफाईकर्मीयों की हड़ताल जारी
Begusarai News: बरौनी में सफाईकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर छठे दिन भी हड़ताल जारी रखी। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और न्यूनतम मजदूरी और पीएफ जैसी कई मांगें उठाई। हड़ताल के कारण बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है।
Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में छठे दिन मंगलवार को भी बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। सफाईकर्मियों ने बरौनी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। सफाईकर्मियों के विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ सहित कई मांग शामिल है। सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने से नगर परिषद बरौनी के इलाकों में सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है।
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