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Begusarai News: हड़ताल से दूसरे दिन भी बाधित रहा निबंधन कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मंझौल में अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्य बहिष्कार के कारण निबंधन कार्य दूसरे दिन मंगलवार को भी बंद रहा। दस्तावेज लेखकों और मुद्रांक विक्रेताओं ने गेट पर धरना दिया, जिससे कार्यालय में सन्नाटा और आसपास की दुकानें बंद रहीं।

Begusarai News: हड़ताल से दूसरे दिन भी बाधित रहा निबंधन कार्य

Begusarai News: मंझौल। अवर निबंधन कार्यालय, मंझौल में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में सेवा प्रदाताओं के कार्य बहिष्कार के कारण दूसरे दिन मंगलवार को भी निबंधन कार्य बंद रहा। पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज लेखकों एवं मुद्रांक विक्रेताओं ने गेट पर धरना दिया। अवर निबंधन कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा तथा आसपास की दुकानें बंद रहीं।

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