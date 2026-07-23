Begusarai News: डिग्री कॉलेज में नामांकन शुरू कराने की मांग लेकर विद्यार्थी परिषद ने निकाला आक्रोश मार्च

Begusarai News: बखरी प्रखंड मुख्यालय परिसर में की भूख हड़तालएवं छात्र-छात्राएं। बखरी, निज संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय स्थित नवनिर्मित डिग्री महाविद्यालय में अब तक नामांक

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय स्थित नवनिर्मित डिग्री महाविद्यालय में अब तक नामांकन शुरू नहीं होने के विरोध में गुरुवार को अभाविप के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र-छात्राएं अंबेडकर चौक से नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे जहां कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान सांसद और राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई।

छात्रों की समस्याएं पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि बखरी के हजारों छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। अनुमंडल मुख्यालय बनने के तीन दशक बाद भी यहां स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। पूर्व प्रदेश मंत्री प्रिंस सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद पिछले एक दशक से डिग्री कॉलेज की स्थापना और संचालन के लिए संघर्ष कर रही है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कॉलेज में नियमित रूप से नामांकन और पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती।

आंदोलन की निरंतरता जिला संयोजक अनुभव आनंद ने कहा कि बखरी के छात्रों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। वर्षों के संघर्ष के बाद कॉलेज निर्माण की स्वीकृति मिली, लेकिन चार साल बाद भी भवन निर्माण पूरा होने और नामांकन शुरू होने का इंतजार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य नवसृजित कॉलेजों में नामांकन शुरू हो चुका है जबकि बखरी के छात्र आज भी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर हैं।

जनप्रतिनिधियों की उदासीनता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र कुमार और नगर मंत्री सौरभ कुमार ने कहा कि बखरी में स्नातक की पढ़ाई शुरू नहीं होना जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का परिणाम है। अब छात्र अपने अधिकार के लिए निर्णायक आंदोलन करेंगे। नवनिर्मित भवन में पढ़ाई शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नगर अध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी और उपाध्यक्ष भास्कर जायसवाल ने कहा कि हर वर्ष हजारों छात्र-छात्राओं को नामांकन के लिए दूसरे कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। इससे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार की प्रखंड स्तर तक उच्च शिक्षा पहुंचाने की घोषणा बखरी में अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। मौके पर अजय सान्याल, जयशंकर जायसवाल, राजेश राज, समीर श्रवण, भोला चौधरी, नगर सहमंत्री पुष्पम कुमार, कृष्णा पोद्दार, सुशांत पोद्दार, मनीष कुमार, नीरज कुमार, रौशन, रोहित केशरी, आदित्य, मोहित, अनुराग केशरी, पंकज, आलोक, गौरव आदि अभाविप कार्यकर्ता और छात्र-छात्राएं मौजूद थे। समाचार प्रेषण तक भूख हड़ताल जारी थी। रिपोर्टर:अमित परमार