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Begusarai News: श्रावणी मेला को लेकर आयोजित की गई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गढ़पुरा में बाबा हरिगिरिधाम में श्रावणी मेला की तैयारियाँ जोरों पर हैं। अधिकारियों और धाम समिति के सदस्यों ने स्थानीय व्यवसायियों के साथ मिलकर व्यवस्था की है। कांवरियों की सुविधा के लिए लाइटिंग, तोरणद्वार और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। उद्घाटन समारोह 30 जुलाई को होगा।

Begusarai News: श्रावणी मेला को लेकर आयोजित की गई बैठक

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। बाबा हरिगिरिधाम में इस वर्ष श्रावणी मेला को बेहतर ढंग से मनाने के लिए अधिकारी व धाम समिति के लोग दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय में बीपीआरओ सह बीडीओ समीझा झा ने गढ़पुरा क्षेत्र के व्यवसायियों के साथ बैठक की। इसमें थानाध्यक्ष राहुल कुमार और धाम न्यास समिति के सचिव विकास सिंघानिया भी शामिल हुए।

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त्योहार की व्यवस्था

सावन महीने में सिमरिया धाम से गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते आने वाले कांवरिया एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरसाईन नहर पुल से गढ़पुरा बस स्टैंड चौक तक लाइटिंग एवं जगह-जगह तोरणद्वार, पेयजल, शर्बत आदि की व्यवस्था क्षेत्र के विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा की जाएगी। वहीं, बखरी पथ और स्टेशन रोड में रेलवे गुमटी से बदिया गांव तक श्रद्धालुओं के लिए लाइट लगाने के साथ ही गेट का निर्माण किया जाना है। हसनपुर रोड तथा मालीपुर-दौलतपुर पथ में सुंदरवन चौक के निकट तोरणद्वार का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सभी लोगों ने अपनी अपनी जबावदेही ली है जिसे 29 जुलाई तक पूरा करना है ताकि 30 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह में आने वाले अतिथि का भी स्वागत इन तोरणद्वारों के द्वारा किया जा सके। मौके पर मालीपुर के जिवेन्द्र राय, कुम्हारसो के विकास कुमार, गौरव झा, धरमपुर के अनिल सिंह, दुनही के प्रशांत सिंह, गढ़पुरा के बिरजू साहू, हरसाईं से इंदल यादव, कमल किशोर झा आदि शामिल हुए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब मनाया जाएगा?
श्रावणी मेला 30 जुलाई को मनाया जाएगा।
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