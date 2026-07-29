Begusarai News: कांवरियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए रहेगी पुख्ता व्यवस्था

Begusarai News: झमटिया घाट पर सावन महोत्सव की तैयारी को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों की हुई बैठक

Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। झमटिया घाट पर सावन महोत्सव की तैयारी को लेकर बुधवार को अधिकारियों जनप्रतिनिधियों, आयोजन समिति के सदस्यों व समाजसेवियों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय साहित्यकार डॉ शैलेंद्र शर्मा त्यागी व संचालन आयोजन समिति के संयोजक प्रभाकर कुमार राय ने किया।

बैठक में चर्चा प्रभाकर कुमार राय ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की अंतिम सोमवारी की पूर्व संध्या पर बछवाड़ा पत्रकार संघ की ओर से कांवरियों के स्वागत में सावन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सावन की अंतिम सोमवारी की पूर्व संध्या पर झमटिया गंगा तट पर गंगाजल भरने लाखों की संख्या में कांवरियों के पधारने की संभावना है। इनकी सुरक्षा व विभिन्न मंदिरों के लिए कुशल वापसी के लिए समाजसेवी, बुद्धिजीवी व प्रशासन के लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है।

सुरक्षा व्यवस्था तेघड़ा एसडीएम नीरज सिन्हा ने कहा कि झमटिया गंगा तट पर उमड़ने वाली कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी व पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सुरक्षित यात्रा के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ-122 पर दलसिंहसराय व जीरोमाइल में बड़े वाहनों को नियंत्रित कर चलाया जाएगा। झमटिया घाट पर कांवरियों के प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग द्वार की व्यवस्था रहेगी। झमटिया मल्लिक ढाला से कांवारिए प्रवेश करेंगे और गंगा स्नान व जल भरकर मंदिर के बगल से झमटिया चौक होकर विभिन्न शिवालयों के लिए प्रस्थान करेंगे।

चिकित्सा सेवा उन्होंने कांवरियों की सुरक्षा व सुविधा के मद्देनजर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व आयोजन समिति के सदस्यों से सहयोग की अपील की। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज कुमार को झमटिया घाट व अन्य चिन्हित जगहों पर मेडिकल टीम तैनात करने का निर्देश दिया। तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी व जवानों के साथ सादे- लिबास में भी बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कांवरियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में झमटिया घाट से रसीदपुर सीमा तक पुलिस की तैनाती की जाएगी। मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार पांडेय, सीओ प्रीतम कुमार गौतम, बीडीओ अमित कुमार, आरओ रत्नेश्वर दास, बछवाड़ा थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष मनीष कुमार मधुकर, शिवगंगा मंदिर समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन, पंसस सिकंदर कुमार, मो. नईम, मुखिया प्रतिनिधि प्यारे दास आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रिपोर्टर:उदय कुमार राय