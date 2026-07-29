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Begusarai News: रामदीरी फीडर की बिजली आज तीन घंटे रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मटिहानी विद्युत शक्ति उपकेंद्र के 11 केवी रामदीरी फीडर में लाइन मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने आवश्यक काम पहले निपटा लें।

Begusarai News: रामदीरी फीडर की बिजली आज तीन घंटे रहेगी बाधित

Begusarai News: लाखो। लाइन मेंटेनेंस कार्य के कारण विद्युत शक्ति उपकेंद्र मटिहानी के 11 केवी रामदीरी फीडर (डबल सर्किट) से गुरुवार, 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है।

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