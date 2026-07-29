Begusarai News: रामदीरी फीडर की बिजली आज तीन घंटे रहेगी बाधित
Begusarai News: 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मटिहानी विद्युत शक्ति उपकेंद्र के 11 केवी रामदीरी फीडर में लाइन मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने आवश्यक काम पहले निपटा लें।
Begusarai News: लाखो। लाइन मेंटेनेंस कार्य के कारण विद्युत शक्ति उपकेंद्र मटिहानी के 11 केवी रामदीरी फीडर (डबल सर्किट) से गुरुवार, 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।