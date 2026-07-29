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Begusarai News: बाघा फीडर की बिजली आज तीन घंटे रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गुरुवार, 30 जुलाई को 33 केवी नई विद्युत लाइन के निर्माण कार्य के चलते 11 केवी बाघा फीडर से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही पूरा करने की अपील की है। कार्य समाप्त होने के बाद विद्युत आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।

Begusarai News: बाघा फीडर की बिजली आज तीन घंटे रहेगी बाधित

Begusarai News: लाखो। 33 केवी नई विद्युत लाइन निर्माण कार्य के कारण गुरुवार, 30 जुलाई को 11 केवी बाघा फीडर से बिजली आपूर्ति सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें। कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

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