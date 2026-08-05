Begusarai News: बिजली आपूर्ति तीन घंटे रहेगी बाधित
Begusarai News: लाखो में 33 केवी नई विद्युत लाइन निर्माण के कारण 11 केवी बाघा फीडर से बिजली आपूर्ति गुरुवार को सुबह 7 से 10 बजे तक बाधित रहेगी। विद्युत कंपनी ने सुरक्षा कारणों से आपूर्ति बंद रखने की जानकारी दी है और उपभोक्ताओं से अपील की है कि आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें।
Begusarai News: लाखो। 33 केवी नई विद्युत लाइन निर्माण कार्य के कारण 11 केवी बाघा फीडर से होने वाली बिजली आपूर्ति गुरुवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाधित रहेगी। विद्युत कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से आपूर्ति बंद रखी जाएगी। उपभोक्ताओं से अपील की है कि आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें तथा असुविधा के लिए सहयोग करें। कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।
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