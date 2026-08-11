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Begusarai News: फेज उड़ने से बिजली उपभोक्ता परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की लगातार समस्याएं हो रही हैं। तार टूटने, ब्रेक डाउन और लोड शेडिंग के कारण लोग परेशान हैं। सोमवार की रात भी फेज उड़ने से बिजली गायब रही, जिससे निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह समस्या लगातार बनी हुई है।

Begusarai News: फेज उड़ने से बिजली उपभोक्ता परेशान

Begusarai News: बरौनी। बरौनी शहरी व ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लगातार बिजली की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। कभी तार टूटने, ब्रेक डाउन तो कभी लोड शेडिंग के कारण बिजली बार बार गायब हो जा रही है। सोमवार की रात को भी फेज उड़ने से बिजली के गायब रहने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है।

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