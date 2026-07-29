Begusarai News: 13 लाख गबन मामले में डाकपाल गिरफ्तार
Begusarai News: गढ़पुरा के उप डाकपाल राजा राम को 13,54,839 रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने गबन की राशि जमा नहीं की। गबन की जांच में पता चला कि गढ़पुरा उप डाकघर में 15,31,569 रुपये की अंतिम नकदी होनी चाहिए थी, जबकि 13,54,839 रुपये गायब पाए गए।
Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के गढ़पुरा उप डाकघर के तत्कालीन उप डाकपाल राजा राम 13 लाख 54839 रुपए के गबन के आरोप में मंगलवार शाम बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बुधवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गबन की जानकारी
बताया गया कि इसके संबंध में डाक निरीक्षक पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय खगड़िया के डाक निरीक्षक के द्वारा 18-6-2026 को गढ़पुरा थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई गई। इसमें बताया गया कि 17 -12- 2025 के औचक निरीक्षण के दौरान डाक अधीक्षक बेगूसराय ने गढ़पुरा उप डाकघर में अंतिम नकदी के रूप में 1531569 रुपया होना चाहिए था। इसमें 1354839 रुपया गायब पाया गया था।
राजा राम की गिरफ्तारी
उस समय गढ़पुरा उप डाकघर के उप डाकपाल के रूप में राजा राम कार्यरत थे। उन्हें सेवा से निलंबित करते हुए तत्कालीन उप डाकपाल ने गबन की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद उन्होंने गबन की राशि जमा नहीं की। जिस पर डाक अधीक्षक बेगूसराय ने खगड़िया पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय के डाक निरीक्षक को उप डाकपाल राजाराम पर प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश दिए। जिसमें गढ़पुरा थाना पुलिस ने तत्कालीन उप डाकपाल राजाराम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी गढ़पुरा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने दी है।
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