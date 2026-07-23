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Begusarai News: बरौनी जंक्शन से 209 लीटर शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी में जीआरपी ने बुधवार रात बरौनी जंक्शन के पूर्वी पैनल के पास 209.34 लीटर विदेशी शराब लावारिस हालत में बरामद की। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

Begusarai News: बरौनी जंक्शन से 209 लीटर शराब बरामद

Begusarai News: बरौनी। जीआरपी ने नियमित गश्ती के दौरान बुधवार की रात बरौनी जंक्शन के पूर्वी पैनल के निकट से 209.34 लीटर विदेशी शराब लावारिस हालत में बरामद की है। हालांकि, इस मामले में किसी की गिरफ़्तारी संभव नहीं हो सकी है। इस बाबत पुलिस द्वारा अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

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