Begusarai News: बरौनी जंक्शन से शराब बरामद
Begusarai News: बरौनी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7 से जीआरपी ने बुधवार को 20 लीटर विदेशी शराब बरामद की। तस्कर पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है।
Begusarai News: बरौनी। जीआरपी ने नियमित गश्ती के दौरान बुधवार को बरौनी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7 से लावारिस हालत में लगभग 20 लीटर विदेशी शराब बरामद कर है। हालांकि, पुलिस को देख तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।
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