Begusarai News: अलग-अलग मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार, एक लड़की बरामद
Begusarai News: बलिया में स्थानीय पुलिस ने रविवार को गायब हुई एक लड़की को जल्दी ही बरामद कर लिया। लड़की को भागलपुर से बरामद किया गया और उसे बेगूसराय भेजा गया। इसके अलावा, आरोपित धनपत साह और चंद्रदेव राय को भी गिरफ्तार किया गया है।
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने रविवार को कांड संख्या 408/26 में भगाई गई एक लड़की को त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि भागलपुर जिला से लड़की को बरामद कर बयान के लिए बेगूसराय भेज दिया गया है। वहीं, कांड संख्या 417/26 दिनांक सोमवार को एक आरोपित लखमिनियां निवासी स्व. शिवधारी साह के पुत्र धनपत साह को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित पर लड़की भगाने के आरोप में केस दर्ज है। उन्होंने बताया कि कांड संख्या 310/26 दिनांक 09.07.26 में थाना क्षेत्र के भगतपुर निवासी स्व. बोढन राय के पुत्र चंद्रदेव राय को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
जिसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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