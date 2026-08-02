Begusarai News: फरार दो आरोपितों के घर इश्तेहार चस्पा
Begusarai News: बखरी में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो फरार आरोपितों के घर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने बताया कि इस्माइलनगर निवासी सोनू नट और उनकी पत्नी आशा देवी पर कार्रवाई की गई है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं होते, तो उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Begusarai News: बखरी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपितों के घर इश्तेहार चस्पा किया। कार्रवाई मामले के अनुसंधानकर्ता सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र राम के नेतृत्व में की गई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने बताया कि इस्माइलनगर, पुराना वार्ड संख्या-8 निवासी मनोज नट के पुत्र सोनू नट एवं सोनू नट की पत्नी आशा देवी के घर न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पा किया गया। दोनों मामले में फरार चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर आरोपितों के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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