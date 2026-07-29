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Begusarai News: कुर्की करने गयी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: नावकोठी में पुलिस के सामने वारंटी विवेक कुमार ने आत्मसमर्पण किया। वह सुरेश साह का पुत्र है और उसके खिलाफ थाना कांड संख्या 209/25 दर्ज था, जिसमें उसने विजय साह के साथ मारपीट की थी। फरार रहने के बाद, पुलिस द्वारा दिए गए समय की अवधि खत्म होने पर उसने थाना में सरेंडर किया। अगली कार्रवाई कोर्ट में की जाएगी।

Begusarai News: कुर्की करने गयी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण

Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी में कुर्की करने पहुंची पुलिस के समक्ष वारंटी ने आत्मसमर्पण किया। वह नावकोठी के सुरेश साह का पुत्र विवेक कुमार है। नावकोठी थाना कांड संख्या 209/25 का प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है। गांव के ही विजय साह के साथ मारपीट कर अक्टूबर 2025 में जख्मी कर सोने की चकती , नगदी छीन लेने का मामला दर्ज था। मामला दर्ज होने के बाद वह फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके घर पर इश्तिहार चिपका कर हाज़िर होने के लिए मोहलत दी थी। मोहलत की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने उसके विरूद्ध कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था।

पुलिस पदाधिकारी अबोध कुमार सिंह दलबल के साथ कुर्की जब्ती के लिए उसके घर पर गई। वहां पहुंचने पर घरवाले ने उसे हाज़िर करने के लिए एक घंटे की मोहलत ली। इसी क्रम में विवेक थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि अगली कार्रवाई हेतु कोर्ट भेज दिया गया है।

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