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Begusarai News: शराब मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बछवाड़ा थाना पुलिस ने सूरो बनिया टोल और रानी-तीन पंचायत में शराब तस्करी के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपित मोहरिल सहनी और कपिल ठाकुर के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेजा गया।

Begusarai News: शराब मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बछवाड़ा। थाना क्षेत्र के सूरो बनिया टोल व रानी-तीन पंचायत में बछवाड़ा थाने की पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्करी मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में सूरो बनिया टोल के मोहरिल सहनी व रानी तीन पंचायत निवासी कपिल ठाकुर शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के विरुद्ध बछवाड़ा थाने में शराब तस्करी के अलग-अलग मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेजा गया।

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