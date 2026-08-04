Begusarai News: शराब मामले में दो आरोपित गिरफ्तार
Begusarai News: बछवाड़ा थाना पुलिस ने सूरो बनिया टोल और रानी-तीन पंचायत में शराब तस्करी के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपित मोहरिल सहनी और कपिल ठाकुर के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेजा गया।
Begusarai News: बछवाड़ा। थाना क्षेत्र के सूरो बनिया टोल व रानी-तीन पंचायत में बछवाड़ा थाने की पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्करी मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में सूरो बनिया टोल के मोहरिल सहनी व रानी तीन पंचायत निवासी कपिल ठाकुर शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के विरुद्ध बछवाड़ा थाने में शराब तस्करी के अलग-अलग मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेजा गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।