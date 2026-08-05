Begusarai News: माता-पिता को प्रताड़ित करनेवाला देसी कट्टा संग धराया
Begusarai News: बछवाड़ा के चमथा-3 पंचायत के चक्की गाँव में पुलिस ने दिलखुश कुमार को एक देसी पिस्तौल और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया। युवक पर अपनी माँ और पिता को बंदूक दिखाकर प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
Begusarai News: बछवाड़ा। चमथा-3 पंचायत के वार्ड संख्या-6 चक्की गांव में बुधवार को पुलिस ने एक युवक को एक देसी पिस्तौल व एक गोली के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक की पहचान नागेंद्र राय के पुत्र दिलखुश कुमार के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने बताया कि दिलखुश कुमार अपनी मां व पिताजी को बराबर कट्टा दिखाकर मारपीट व प्रताड़ित किया करता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया गया।
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