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Begusarai News: देसी कट्टा व तीन गोली के साथ आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के फुलवड़िया थाना पुलिस ने एक आरोपित मो. क्यूम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास एक देसी कट्टा और तीन गोली थीं। उसकी संलिप्तता पूर्व जिप सदस्य मो. सिकंदर अली पर हुए गोलीकांड में थी। इस हत्या की कोशिश में मो. सिकंदर अली गंभीर रूप से घायल हुए थे।

Begusarai News: देसी कट्टा व तीन गोली के साथ आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना पुलिस ने बुधवार की रात एक देसी कट्टा व तीन गोली के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की पहचान फुलवड़िया पोखर मुहल्ला निवासी मो. क्यूम के रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की संलिप्तता पूर्व जिप सदस्य पर हुए गोलीकांड मामले में थी। पुलिस ने पकड़ाये आरोपित को गुरुवार को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक फुलवड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौनी फलमंडी के निकट गत 12 जुलाई की रात हथियारबंद बदमाशों ने पूर्व जिप सदस्य शोकहरा गांधीनगर निवासी 45 वर्षीय मो.सिकंदर अली को ताबड़तोड़ दो गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया था।

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