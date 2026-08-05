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Begusarai News: सड़क जाम मामले का आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी में फुलवड़िया थाना पुलिस ने बुधवार को सड़क जाम के मामले में फरार आरोपित मो. साजिद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी फुलवड़िया गंज का निवासी है और उसे जेल भेज दिया गया है।

Begusarai News: सड़क जाम मामले का आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना पुलिस ने बुधवार को सड़क जाम मामले में फरार चल रहे आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की पहचान फुलवड़िया गंज निवासी मो. साजिद के रुप में हुई है।

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