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Begusarai News: गोलीकांड का फरार आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के फुलवड़िया थाना पुलिस ने मंगलवार को एक गोलीकांड के फरार आरोपित शिवम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मधुरापुर का निवासी है।

Begusarai News: गोलीकांड का फरार आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना पुलिस ने मंगलवार को गोलीकांड का फरार आरोपित को गिरफ्तार कर जेल दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाए आरोपित की पहचान मधुरापुर निवासी शिवम कुमार के रूप में हुई है।

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