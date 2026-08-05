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Begusarai News: अलग-अलग मामलों में तीन आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बछवाड़ा के बहरामपुर में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दिलचंद कुमार, नीतीश कुमार, अकलू पासवान सहित सुभाष कुमार शामिल हैं। आरोपियों पर मारपीट और शराब तस्करी के मामले हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेजा गया।

Begusarai News: अलग-अलग मामलों में तीन आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बछवाड़ा। थाना क्षेत्र के बहरामपुर में बुधवार की सुबह पुलिस ने छापेमारी कर रामेश्वर पासवान के पुत्र दिलचंद कुमार एवं नीतीश कुमार तथा रामदेव पासवान के पुत्र अकलू पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गोविंदपुर-तीन पंचायत के सूरो गांव में छापेमारी कर सुरेंद्र सहनी के पुत्र सुभाष कुमार उर्फ बिरछी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार, दिलचंद पासवान एवं अकलू पासवान मारपीट मामले का आरोपित है। वहीं सुभाष कुमार शराब तस्करी मामले का आरोपित है। गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया।

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