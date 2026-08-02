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Begusarai News: फुलवड़िया कैरीबाड़ी से नशेड़ी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के फुलवड़िया थाना पुलिस ने शनिवार रात गश्ती के दौरान मिथिलेश यादव नामक एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फुलवड़िया कैरीबाड़ी का निवासी बताया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को रविवार को जेल भेज दिया गया।

Begusarai News: फुलवड़िया कैरीबाड़ी से नशेड़ी गिरफ्तार

Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना पुलिस ने शनिवार की रात गश्ती के दौरान एक नशेड़ी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की पहचान फुलवड़िया कैरीबाड़ी निवासी मिथिलेश यादव के रुप में हुई है।

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